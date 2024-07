Inscrições abertas no Mais Médicos: 3 mil vagas disponíveis

O programa Mais Médicos está com inscrições abertas. E as oportunidades são muitas: mais de três mil e cem vagas em todo o país. Os candidatos têm, até as seis horas da tarde do próximo sábado, dia seis, para fazer a inscrição no site do programa.

Podem participar médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País; registro no Conselho Regional de Medicina; além de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior. A novidade deste ano é a política de cotas.

Pela rede social X, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que 20% das vagas são para grupos étnico-raciais, pessoas negras, indígenas e quilombolas; e 9% para pessoas com deficiência. Os participantes terão direito a uma bolsa mensal de R$ 14 mil reais.

A meta do governo é chegar a 28 mil médicos no programa, que hoje conta com cerca de 25 mil. As inscrições vão até sábado e são feitas exclusivamente pela internet no site maismedicos.saude.gov.br.

Fonte: Radio Agência