Iniciou a primeira exposição do Acervo Histórico do Forte de São Francisco

Nesta quarta-feira (19) iniciou em Tabatinga a primeira exposição de materiais, utensílios e artefatos encontrados com a estiagem no Forte de São Francisco. A exposição foi montada no Aeroporto Internacional de Tabatinga para a visitação de moradores e visitantes.

O evento de abertura contou com a participação da banda do CFSOL 8 BIS e do Comandante Ribeiro Júnior.

Conversamos com o Comandante Ribeiro júnior sobre a importante exposição, ele explicou que o projeto Raízes de Tabatinga teve início com o professor Jonas e que a equipe do CFSOL 8 Bis se uniu ao projeto com os materiais, utensílios e artefatos localizados no leito do rio Solimões durante a estiagem desse ano.

O Comandante contou em primeira ao Portal Tabatinga, que os dois Canhões encontrados esse ano no Forte de São Francisco, ganharão uma praça que estará localizada em frente ao auditório Amazônia Regia. A Praça dos Canhões será inaugurada em dezembro, evento que será aberto para toda a população e visitantes.

A Praça dos Canhões será um local histórico e de grande representatividade para a nossa região, afirmou o Comandante Ribeiro Junior.

O Portal Tabatinga também conversou com o sargento Bruno, um dos responsáveis pela exposição itinerante, ele explicou que a exposição esta sendo apresentada em ordem cronológica, desde as peças que remontam os povos originários até a chegada dos portugueses, a evolução da comunidade e imagens de Tabatinga do século XX até os dias atuais.

A exposição estará no aeroporto até o dia 17 de dezembro.

Por: Portal Tabatinga