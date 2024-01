Iniciaram os Jogos Interbairros!

No último sábado (20/01), aconteceu a abertura oficial dos Jogos Interbairros em comemoração ao 41° Aniversário de Tabatinga.

O evento contou com a presença da população que foi acompanhar de perto os seus bairros. Estiveram também prestigiando o evento, o Vice-Prefeito Plínio Cruz e Vereador Luizão.

O Torneio é uma disputa entre os bairros do município, a competição ocorre em várias categorias e tem o encerramento previsto para o dia (01/02) às 08:00hrs da manhã com a tradicional corrida Pedestre e de Ciclismo, com início em frente à Prefeitura.

Às 19:00hr do mesmo dia também acontecerá as finais e a premiação dos vencedores no Ginásio GM3.

Prestigie esse grande evento esportivo de Tabatinga, em comemoração ao aniversário do 41 do município.