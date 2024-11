Inicia campanha de 21 Dias de Ativismo contra o racismo e direitos das mulheres

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) inicia, nesta quarta-feira (20), as atividades da campanha 21 Dias de Ativismo – Campanha Estadual de Combate ao Racismo, com ações voltadas aos direitos da população negra. Neste ano, um decreto do Governo do Amazonas uniu as ações às já realizadas pela pasta voltadas aos direitos e proteção de mulheres, neste mesmo período.

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha global, que chama atenção às diversas violências de gênero sofridas por mulheres cis e trans, diariamente. A Campanha de Combate ao Racismo tem cunho educacional, cultural e preventivo, e busca alertar sobre o tema, promovendo a repressão à violência e o respeito à vida, à dignidade e à cidadania. Ambas são coordenadas pela Sejusc.

Iniciadas neste Dia da Consciência Negra, a programação se encerra no dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. A secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, frisou que a programação é diversificada e atende às necessidades identificadas no cotidiano da secretaria.

“As duas campanhas são primordiais para a conscientização da população sobre os direitos das mulheres e da população negra. Temos índices de violências de gênero crescendo todos os dias e o mesmo acontece com a população negra, que ainda se depara com o racismo em ambientes variados, nós, enquanto Estado, temos que informar e conscientizar para que o respeito aconteça”, reforçou a secretária.

Na programação desta quarta-feira estão a Feijoada do Quilombo de São Benedito e o lançamento da Cartilha Vozes Negras: Arte, Cultura e Educação, criada pela Sejusc.

Durante todo o mês a Sejusc vai promover palestras educativas, blitze informativas nas principais avenidas da cidade, além de rodas de conversa, panfletagem no Mercado Adolpho Lisboa, rodoviária e porto de Manaus, nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs)

As atividades serão encerradas no dia 10 de dezembro com uma caminhada para chamar atenção ao Dia Internacional dos Direitos Humanos.

