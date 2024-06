IMTT divulga ações de trânsito em programa de radio em Letícia

Na manhã desta quarta-feira (5), a Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio do Instituto Municipal de Tabatinga (IMTT), esteve na rádio Tropical de Letícia, participando do programa Contato Direto, conduzido pelo apresentador John Alex Benjumea.

O coordenador do IMTT, Daniel Nascimento esteve participando da entrevista juntamente com o diretor de trânsito de Leticia, Pedro Narino Martinez, para levar todas as informações sobre as ações que serão realizadas em conjunto, para fortalecer cada vez mais a ordem e a paz no trânsito na fronteira.

Durante a entrevista, foi esclarecido alguns procedimentos realizado nas blitz do lado brasileiro, e do lado colombiano e também, foi destacada as ações educativas que o IMTT tem realizado nas escolas e instituições do município.

Foi informado também sobre a importância e obrigatoriedade do uso do capacete para todos os condutores da tríplice fronteira.

#apaznotransitocomecaporvoce