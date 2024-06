Grêmio venceu o Huachipato e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, a seleção brasileira feminina de futebol venceu a Jamaica por 4 x0. Marta, Debinha e Jhenifer, duas vezes, marcaram para a seleção, em amistoso preparatório para as Olimpíadas de Paris.

Pela Taça Libertadores da América, o Grêmio venceu o Huachipato, no Chile, por 1 x 0 e se garantiu nas oitavas de final da competição.

Pela Copa Sul-Americana, o Inter foi até a Bolívia e bateu o Tomayapo por por 2 x 0. Uma vitória do colorado sobre o Belgrano, coloca os gaúchos nas oitavas do torneio.

Nesta quarta-feira, serão disputadas duas partidas adiadas do Campeonato Brasileiro Série A. No jogo remarcado pela segunda rodada, Cuiabá e Vitória se enfrentam no duelo dos dois piores times do torneio.

Zagueiro Felipe Vieira fala como os jogadores do Leão Baiano devem se comportar nesse momento de dificuldade na classificação.

Em jogo da quinta rodada, o Juventude recebe o Atlético Goianiense, no estádio Alfredo Jaconi.

Fonte: Radio Agência