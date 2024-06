Governo reforça a importância da vacina contra covid-19 para crianças

O Ministério da Saúde reforçou, nesta terça-feira (4), a importância da vacina contra a covid-19 para crianças. A medida tem o objetivo de frear o avanço, na Câmara dos Deputados, de projeto de decreto legislativo que quer excluir a vacina do calendário infantil.

A iniciativa da deputada Julia Zanatta, (PL/SC) tenta suspender a incorporação do imunizante ao Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a 5 anos. Desde o começo do ano, todas as crianças nessa faixa etária devem receber as duas doses que compõem o esquema básico.

O Ministério da Saúde destacou que a inclusão da vacina contra a covid-19 no calendário infantil foi feita com base em evidências científicas internacionais, além de dados epidemiológicos relacionados a casos e óbitos provocados pela doença no Brasil ao longo dos últimos anos.

O vice-presidente da sociedade brasileira de infectologia, Sérgio Cimerman, ressalta a importância de manter o cartão de vacina atualizado.

A nota do Ministério da Saúde lembra ainda que a incorporação do imunizante no calendário básico do SUS teve o apoio de entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

A vacinação das crianças também conta com aprovações regulatórias internacionais de instituições como a Organização Mundial da Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças.

Fonte: Radio Agência