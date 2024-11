“Fuck you, Elon Musk”: imprensa internacional repercute fala de Janja

A primeira-dama Janja da Silva xingou, no último sábado (16), o empresário Elon Musk durante um discurso numa palestra sobre combate à desinformação no Cria G20, no Rio de Janeiro.

Ao longo da fala de Janja, um navio buzinou ao fundo, atrapalhando as declarações. Na sequência, a primeira-dama afirmou: “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk“. O xingamento equivale a “fod*-se você”, em português.

O xingamento de Janja repercutiu na imprensa internacional. Veja abaixo o destaque dado à fala da primeira-dama pelos veículos estrangeiros:

Em reportagem intitulada “Primeira-dama do Brasil usa xingamento contra Elon Musk em evento do G20”, a emissora pública britânica destaca o que classifica como “relação complicada” entre Musk e o governo brasileiro.

Assim como a BBC, o jornal alemão ressaltou a difícil relação entre Musk e o governo brasileiro. Além disso, o tabloide avaliou que o clima que antecedeu a Cúpula de Líderes do G20 era “muito tenso”.

A rede de televisão americana também dedicou matéria ao xingamento de Janja a Musk. Segundo o veículo, a “influenciadora primeira-dama renovou a briga com o bilionário dono do X (antigo Twitter)”.

O jornal argentino compartilhou o momento da fala de Janja e, bem como os veículos acima, relembrou a relação entre Musk e o governo brasileiro.

Fonte: CNN Brasil