Flamengo vence o Atlético Mineiro por 4 a 2 e se mantém na liderança

E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. 14ª rodada. O Botafogo foi até a Arena Pantanal e venceu o Cuiabá por 2 a 1.

O Criciúma, em casa, bateu o Cruzeiro por 1 a 0. Jogando em São Januário, Vasco passou pelo Fortaleza 2 a 0. Jogando em Curitiba, o São Paulo foi um visitante indigesto. Bateu o Atlético Paranaense por 2 a 1.

Outro visitante indigesto foi o Flamengo, que foi até a Arena MRV e goleou o Atlético Mineiro por 4 a 2. O Bragantino, em casa, venceu o Atlético Goianiense por 3 a 1.

A classificação de momento do Campeonato Brasileiro traz o Flamengo em primeiro com 30 pontos, em segundo o Botafogo 27, em terceiro o Palmeiras 26, em quarto o São Paulo 24, em quinto o Bahia 24, em sexto o Atlético Paranaense com 22 pontos.

O panorama ainda pode mudar porque tem quatro jogos nesta quinta-feira, que completam a rodada do Brasileirão.

Teremos às sete da noite. Bahia e Juventude; Grêmio e Palmeiras. Oito da noite, jogo que a Rádio Nacional transmite, Fluminense e Internacional direto do Maracanã. Teremos ainda, Corinthians e Vitória.

E ainda nesta quinta-feira, começam as quartas de final da Copa América. Argentina e Equador se enfrentam a partir das dez da noite.

Fonte: Radio Agência