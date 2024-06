Flamengo goleia Vasco por 6×1 no Clássico dos Milhões no Maracanã

E vamos começar com a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, o Grêmio perdeu para o Bragantino por 2 a 0. O Atlético Goianiense foi até Salvador e venceu o Vitória no Barradão por 2 a 0. No Maracanã, o Fluminense tropeçou no Juventude, ficando no empate em 1 a 1. Na Arena Pantanal, o Internacional venceu o Cuiabá por 1 a 0. O Botafogo visitou o Corinthians na Neo Química Arena e venceu por 1 a 0. Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético empatou com o Bahia em 1 a 1.

Clássico dos Milhões no Maracanã: o Flamengo goleou o Vasco da Gama por 6 a 1. Jogando no estádio Beira-Rio, o Palmeiras derrotou o time da casa por 2 a 1. No Morumbi, o São Paulo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Fortaleza bateu o Atlético Paranaense também por 1 a 0.

Série B do Brasileirão, oitava rodada: o Ceará venceu o Coritiba por 1 a 0; Goiás bateu o Sport por 3 a 0; Brusque e Novorizontino ficaram no 0 a 0; a Ponte Preta goleou o CRB por 4 a 2; Chapecoense e Vila Nova ficaram no 1 a 1; o Ituano perdeu em casa para o Avaí por 1 a 0. Nesta segunda-feira, duas partidas: às oito da noite, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto no Estádio do Café, e no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, teremos Operário e Amazonas.

Nesse fim de semana, a seleção brasileira feminina de futebol venceu, em amistoso, a Jamaica por 4 a 0. E, pra fechar, nessa segunda-feira, a Confederação Sul-Americana de Futebol vai sortear os confrontos das oitavas de final da Taça Libertadores e da repescagem da Copa Sul-Americana.

Fonte: Radio Agência