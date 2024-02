Financiamento de até R$ 200 mil é disponibilizado para empreendedores do turismo no Amazonas

Linhas de crédito com limites de até R$ 200 mil foram disponibilizadas para empreendedores do turismo no Amazonas. A ação da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) tem o intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico e sustentável da indústria do turismo na região

O programa é destinado exclusivamente a empreendedores e profissionais do setor, condicionado à análise de cada proposta e perfil do interessado.

Ao todo, são R$ 10 milhões disponibilizados por meio de parceria entre a Afeam e a Amazonastur, garantidos com assinatura de Termo de Cooperação Técnica, que busca promover o acesso a financiamentos, apoiar o crescimento do setor e garantir a sua viabilidade a longo prazo.

A linha de crédito tem condições especiais e considera regras específicas aos beneficiários. O Microempreendedor Individual (MEI) pode chegar a até R$ 21 mil. Para a Micro e Pequena Empresa, o financiamento é de até R$ 200 mil.

Em todos os casos, o prazo de pagamento é, de pelo, 12 meses e máxima de 36 com três meses de carência. Já a taxa de juros varia entre 6% a 12% ao ano com bônus de 25% de adimplência.

Fonte: G1 Amazonas