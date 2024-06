Festival de Parintins: conheça os famosos ‘currais’ dos bois Caprichoso e Garantido

Os bois Caprichoso e Garantido protagonistas do Festival de Parintins, o qual, este ano, acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, desde o século 20 escrevem uma história repleta de misticismo e religiosidade. Com a criação de cada boi, em 1913, seus respectivos criadores decidiram que os bumbás precisavam de uma casa para servir de palco para as apresentações e brincadeiras com o público. Antigamente, os bumbás se revezavam nas residências de brincantes da Ilha Tupinambarana, mas no final da década de 90 ganharam uma casa oficial, nomeada de ‘curral’.

O Curral do Boi Caprichoso, nomeado de ‘Zeca Xibelão’, foi fundado no ano de 1992, na gestão do presidente Ray Viana. O terreno, que pertencia ao Zeca Brasil foi doado pelo prefeito de Parintins, Gláucio Gonçalves.

O nome Zeca Xibelão foi sugerido pelo ex-presidente do Boi Caprichoso, João Andrade, em homenagem ao primeiro tuxaua da história do boi azul e branco. No contexto do Festival de Parintins, os ‘tuxauas’ são brincantes que representam os chefes dos povos indígenas por meio de indumentárias que simbolizam o cocar alegórico.

À noite, os visitantes podem aproveitar a lojinha de artesanato, situada na parte esquerda do curral, onde podem adquirir lembranças e produtos oficiais do Boi Caprichoso. Esta lojinha funciona das 20h30 às 23h, durante a semana, e das 21h às 00h, nos fins de semana.

O Curral Lindolfo Monteverde, casa do Boi Garantido, está localizado dentro de um complexo arquitetônico chamado ‘Cidade Garantido’, no reduto vermelho e branco de Parintins, no lado oeste da cidade. O bumbá tem dois currais de referência, um histórico, conhecido como Curralzinho do Garantido, e o outro mais atual.

O Curralzinho do Garantido fica situado no bairro de São José, mais precisamente na Baixa da Xanda, apelido dado à dona Alexandrina, mãe de Lindolfo Monteverde, fundador do Boi do Povão. Alguns eventos são realizados até hoje no Curralzinho: a Ladainha, dedicada a Santo Antônio e a reza para São João que, respectivamente, nos dias 13 e 24 de junho, reúnem uma multidão de pessoas que participam de uma celebração religiosa, tendo a maioria dos mais antigos moradores da baixa e torcedores do boi.

Assim como na casa do Caprichoso, no Curral Lindolfo Monteverde também há uma placa proibindo a entrada de visitantes trajando as cores do boi azul e branco. Na entrada, um portal em formato de coração com uma escultura do Garantido recepciona o público.

Fonte: D24am.