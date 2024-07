Festa de San Pedro em Letícia arrasta multidões nesse fim de semana

A tradicional festa de San Pedro realizada anualmente nos dias 29 e 30 de junho, na cidade de Leticia, aconteceu no último fim de semana com a presença de centenas de pessoas prestigiando o evento que já está na edição 62.

No dia 29, dia de São Pedro, foi dedicado as crianças, com o desfile das carroças levando a rainha com seu respectivo par e em seguida foi realizado na Concha Acústica o concurso da dança típica tradicional da festa.

O casal infantil vencedor desse foi, Danna Isabel Elizalde Fardo e Luiz Bejumea Fajardo, que vieram representando a governação de Letícia.

No domingo (30) a festa contou com dezenas de carroças que representavam instituições públicas privadas e moradores de outras regiões da Colômbia que residem em Letícia.

O evento reuniu milhares de pessoas incluindo os brasileiros participando da festa ou acompanhando o desfile pelas principais ruas da cidade.

Cada carroça levou o seu grupo e a sua rainha juntamente com o seu parceiro de dança, que ao final do desfile, também disputaram o título da dança típica da festa.

O casal vencedor na categoria juvenil de 2024 foi o representante do Cafamaz, Daniela Aroca Delgado juntamente com seu parceiro de dança.

Parabéns a todos pelo lindo e contagiante evento.

Por: Silvana Castelo Branco/Portal Tabatinga