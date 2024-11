Exército apreende cerca de uma tonelada de pirarucu e duas mil munições no AM

O Exército Brasileiro apreendeu cerca de uma tonelada de pirarucu e duas mil munições durante operação de fiscalização no Rio Içá, próximo ao município de Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas, na região de fronteira com a Colômbia. O Exército não informou quando ocorreu a apreensão.

De acordo com força de segurança, militares do Pelotão Especial de Fronteira Ipiranga (PEF), abordaram uma embarcação. Durante a revista foram encontrados os peixes, que são provenientes da pesca ilegal na região, além de munições de calibre 16, que não possuíam nenhuma documentação.

A carne do pescado estava imprópria para o consumo e foi descartada, já as munições foram entregues no 53º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá. Não há informações sobre presos.

A ação está integrada na Operação Escudo, que combate os crimes ambientais na região de fronteira.

Fonte: G1 Amazonas