Ex-diretor de escola que estuprou alunas e sobrinhas volta a ser preso no AM

Um homem, de 55 anos, foi preso nesta quinta-feira (20) por estuprar as próprias sobrinhas, no município de Tefé (a 523 quilômetros a oeste de Manaus). As vítimas tinham 6 e 7 anos, quando o crime ocorreu, em 2015. O homem tem passagem pelo mesmo crime, praticado também em 2015. As vítimas foram nove alunas de uma escola municipal, na qual ele era diretor.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, a prisão ocorreu após as vítimas, que atualmente têm 15 e 16 anos, denunciarem o autor. Durante depoimento, elas contaram que estavam sofrendo pressão psicológica por parte.

“As vítimas tinham entre 12 e 18 anos e o indivíduo já foi condenado pelo crime, mas estava recorrendo em liberdade”, falou.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: D24am.