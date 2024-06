Ex-BBBs curtem Festa dos Visitantes em Parintins e roubam atenção na véspera do Festival Folclórico

Os ex-participantes do BBB 24 estão na Ilha da Magia para o 57º Festival Folclórico de Parintins. Um dia antes do grande evento, o Bumbódromo foi palco da Festa dos Visitantes, com shows de Belo e Thiaguinho e participações dos ex-brothers, que falaram sobre as escolhas das torcidas dos bumbás e teve até participação no palco.

O 57º Festival Folclórico de Parintins tem início nesta sexta-feira (28) e segue até domingo (30). O espetáculo, que põe os bois Caprichoso e Garantido frente a frente, acontece há mais de 50 anos.

A noite que antecede o festival foi marcada tradicionalmente pela Festa dos Visitantes, onde shows de artistas locais e nacionais foram realizados. No início do show de Thiaguinho, o público notou a presença de Davi e Matheus.

Os dois devolveram o carinho ao público com acenos, beijos e ainda com paradinhas para fotos. Logo em seguida, outros ex-BBBs chegaram, como Beatriz, Raquele, Giovanna, Pizane e Michel.

Ao g1, Matteus, Davi e Raquele falaram que já escolheram o bumbá Garantido, enquanto os outros ex-brothers disseram que ainda vão esperar as apresentações no Bumbódromo de Parintins para declarar o favorito.

Fonte: G1 Amazonas