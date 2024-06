Estudante do AM é tricampeã na Olimpíada Brasileira de Matemática

Medalhista de ouro por três anos consecutivos na Olimpíada Brasileira de Matemática, Melanie Araújo, 12, é aluna do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB). A adolescente cursa o 9º ano do ensino fundamental e destaca que o apoio da unidade escolar tem sido peça-chave para as conquistas dela. Neste mês de junho, ela recebeu a terceira medalha de ouro pela competição, durante solenidade realizada no Rio de Janeiro.

A estudante destaca que a qualidade de aprendizado e o apoio da unidade escolar são fundamentais para a conquista das vitórias consecutivas. Ela relata como foi desde que ganhou a primeira medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática.

O diretor do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Andrey Barbosa, enfatiza que a escola promove constantes ações, oficinas e palestras que motivam os alunos a desenvolverem as habilidades pessoais. Ele também destaca que o CMCB é referência no ensino bilíngue, sendo a única escola da rede estadual com ensino de francês.

