Escola Estadual Indígena Almirante Tamandaré realiza evento em homenagem ao Dia da Consciência Negra

O projeto “Ética e cidadania na formação política e filosófica do Povo Magüta da Aldeia Indígena do Umariaçú/AM,” aprovado pelo Programa Ciência na Escola da FAPEAM, em parceria com a SEDUC e idealizado pelo Professor Lizandro Barboza realizou o Dia da Consciência Negra, com uma mostra científica cultural na Escola Estadual Indígena Almirante Tamandaré, cujo propósito foi cumprir as leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/08, que propõe a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nas escolas da educação básica, e ganhou força nos “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” que foi o tema do ENEM/2024.

A Escola Estadual Indígena Almirante Tamandaré contou com a seguinte programação:

1. Dança cultural do povo maguta

2. Canto cultural Yo.

3. Mostra das comidas típicas afrodescendentes e indígenas.

4. Rodas de conversas sobre os desafios do respeito a cultura afrodescendente e indígena.

5. Mostra de cartazes com frases reflexivas do Dia da Consciência Negra.

As atividades científicas culturais, foram organizadas pelo gestor Prof Jorge, Apoio Pedagógico Prof José, professores, estudantes, bolsistas Gilson Gilvan, Davina, Tiago e voluntários (as) do Programa Ciência na Escola com a participação da comunidade escolar e autoridades como o Secretário de Comunicação Júnior Cordeiro e a Prof Natália.

Para encerrar o evento, foi realizada a entregue da Placa de 4º lugar do troféu “Amigos da Filosofia” da Editora Sophos, a Escola Estadual Indígena Almirante Tamandaré. O projeto também foi idealizado pelo Professor Lizandro Barboza e teve apoio da comunidade acadêmica e escolar indígena e não indígena.

Nas palavras do Coordenador Prof Lizandro Barboza “ao ser contemplado entre os 5 melhores projetos do Brasil, fica a palavra GRATIDÃO, pois são vários anos de lutas, desafios e fazer Tabatinga/AM, aparecer no cenário nacional e até mesmo internacional no campo da educação é fortalecer o ajuri entre as instituições de nível municipal, estadual (SEDUC, UEA-CSTB) e até mesmo federal como a UFAM e IFAM. Fica aqui também registrado a gratidão ao Roney Elias, Mister Som, Otávio Sousa, Junior Cordeiro, Mislene Ferreira, Silvana Castelo Branco, Kátia Franco, Marcelo Bacana e Camila Bonfim, que através da mídia, deram vida, imagens e sons as letras científicas dos projetos aprovados. Gratidão aos gestores, coordenadores, professores e estudantes das escolas em Tabatinga que abriram as portas das instituições para que pudéssemos fortalecer a educação.

Também agradeço a EDITORA SOPHOS, pela brilhante ideia de valorizar os profissionais da educação do nosso país com o OSCAR DA EDUCAÇÃO FILOSÓFICA. Que venhamos trazer mais ventos de sabedoria e projetos científicos em prol daqueles (as) que mais precisam de nossas vozes do conhecimento”., finalizou.

Parabéns professor Lizandro Barboza e todos os envolvido nesse grandioso projeto e pelo lindo evento cultural de tamanha relevância para o nosso município.

Por: Portal Tabatinga