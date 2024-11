Escola municipal Cívico Militar Francisco Mendes realiza evento em homenagem ao Dia da Consciência Negra

A Escola Municipal Cívico Militar Francisco Mendes, realizou um evento alusivo em homenagem ao dia da Consciência Negra que contou com o apoio do Gestor Afonso Tourinho de Souza, Coordenação professora Miriam da Silva Canellas, Elizandra, Daniela Ferreira Tananta, Maria do Socorro Tenazor Jean, Marlon Ruiz de Medeiros, monitores militares e civis, professora Rosa, Professora Ana Paula, professor Jeferson, professor Ronaldo, Professora Ivanilde, professora Thiana.

O evento teve início com o projeto “experiências pedagógicas interculturais no filosofar do Dia da Consciência Negra. Na solenidade inicial, foi cantando o hino nacional pelo Dia da Bandeira, e logo em seguida, as apresentações em algumas salas de aulas, tendo as seguintes apresentações:

1. O doce sabor da culinária afrodescendente.

2. Poemas e poesias afro-brasileiros.

3. Grafismo corporal africano.

4. Mostra de cartazes com frases afrodescendente

5. Recitação de frases e reflexões de líderes da Consciência Negra.

6. Receitas e culinária das crianças das séries iniciais 5.

O encerramento contou com as palavras do coordenador dos Projetos Professor Lizandro Barboza que disse: “a data cívica rememora grandes conquistas que são imensuráveis, pois respeitar, não discriminar e ter amor ao próximo e uma sociedade feliz, onde cada um vale pelo que é e não pelo que tem, viva o Dia da Consciência Negra, viva ao pertencimento étnico-racial, viva ao amor”

Parabéns professor Lizandro Barboza e todos envolvidos nesse grandioso evento fortalecendo a cultura e tradições nessa data tão significativa.

Por: Portal Tabatinga