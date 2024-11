“Enem dos Concursos”: veja novo cronograma do CNU após adiamento

A divulgação do resultado final do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também conhecido como “Enem dos Concursos”, foi adiada para 11 de fevereiro. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) também anunciou, nesta quinta-feira (21), o cronograma completo atualizado do concurso.

A data prevista para divulgação do resultado final era esta quinta-feira, porém, segundo o MGI, o novo cronograma foi necessário a fim de cumprir todas as etapas previstas para o concurso público.

Além do adiamento do resultado, outras datas mudaram e alguns prazos foram prorrogados, como o envio de títulos que agora pode ser realizado até 05 de dezembro.

Confira o novo cronograma atualizado com os principais prazos e datas de divulgação do Concurso Público Unificado.

Divulgação dos resultados das provas objetivas para os candidatos incluídos: 25 de novembro

Envio de títulos: até 05 de dezembro

Divulgação das notas preliminares das discursivas e redações: 09 de dezembro

Solicitação de revisão das notas da prova discursiva: até 10 de dezembro

Resultado das solicitações de revisão da prova discursiva: 20 de dezembro

Convocação para verificação da condição declarada nas vagas reservadas aos candidatos negros: 23 de dezembro

Perícia médica dos candidatos com deficiência: de 06 a 10 de janeiro

Procedimento de verificação da condição declarada por candidatos negros e indígenas: até 12 de janeiro

Resultado preliminar da Avaliação de Títulos: 15 de janeiro

Recursos quanto ao resultado preliminar da Avaliação de Títulos: até 16 de janeiro

Resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração: 17 de janeiro

Solicitação de recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração: até 18 de janeiro

Resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação dos títulos: 11 de fevereiro

Divulgação do resultado final: 11 de fevereiro

Fonte: CNN Brasil