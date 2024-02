Empresário Abílio Diniz é enterrado em São Paulo

Aconteceu nesta segunda-feira (19) o enterro do empresário Abílio Diniz. Ele morreu nesse domingo, de insuficiência respiratória, aos 87 anos. Diniz estava internado, no hospital Albert Einstein, aqui na capital paulista, para tratar uma pneumonite.

Um dos maiores empresário do país, Abílio Diniz construiu ao lado do pai, o imigrante português Valentim Diniz, o grupo Pão de Açúcar, uma das maiores companhias de alimentos do mundo. O negócio começou como uma doceria na capital paulista, em 1948. O nome do comércio homenageava o cartão-postal do Rio de Janeiro, primeira imagem que o pai avistou ao chegar de navio ao Brasil.

O grupo comandado por Abílio Diniz também foi o primeiro a criar supermercado em shopping e a abrir lojas 24 horas. Em 1989, o empresário foi sequestrado, quando ia de carro para o trabalho e ficou uma semana nas mãos dos sequestradores, até a polícia descobrir o cativeiro e negociar com os criminosos.

Em 2012, Diniz deixou o comando do Pão de Açúcar, e nos últimos dois anos, se dedicou a apresentar um programa de televisão sobre negócios, na emissora CNN.

O velório de Abílio Diniz aconteceu no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo, clube do coração do empresário, que era também um entusiasta dos esportes e chegou a ser tricampeão brasileiro de motonáutica. O enterro será reservado apenas aos familiares. Abílio Diniz deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos.

Fonte: Radio Agência