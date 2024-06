Deu início a Semana de Meio Ambiente em Tabatinga

Na manhã desta quarta-feira (26), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu a abertura da XIV Semana do Meio Ambiente, com o tema “Caminhos para a Sustentabilidade: Plante essa Ideia”.

Ao longo dos dias 26, 27 e 28 de junho, o auditório do Botinho será um polo de discussões e ações voltadas para a promoção da educação ambiental em Tabatinga.

Uma série de palestras, oficinas e atividades interativas serão realizadas com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de cuidar do nosso planeta.

Membros da comunidade, servidores públicos, educadores e estudantes participaram da abertura, todos unidos pela causa da preservação ambiental.

“Quando tratamos de educação ambiental, estamos falando de sustentabilidade, de resistência, de luta pelo meio ambiente sustentável, que é bem de todos, inclusive, previsto na Constituição Federal. Então, a gente trabalha esse processo educativo, sensibilizando para as variadas questões ambientais, e se trata de uma educação que deve ser feita em qualquer espaço”, destaca Cleudson Gomes, Secretário Municipal de Meio Ambiente.

A Prefeitura de Tabatinga, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça seu compromisso com a preservação do meio ambiente e convida toda a comunidade a participar ativamente da Semana do Meio Ambiente.

