Delegação amazonense chega a 13 medalhas e busca recorde histórico

A delegação amazonense chegou a 13 medalhas nos Jogos da Juventude 2024 e está a quatro de bater o recorde de 16 medalhas conquistadas em 2023. Na última quarta-feira (20), os atletas amazonenses sagraram-se campeões por equipe no wrestling masculino, na categoria greco-romana. No feminino, a equipe nortista alcançou a prata, no estilo livre. As disputas de medalhas para o Amazonas seguem nesta quinta-feira (21), nas modalidades vôlei de praia, águas abertas e basquete masculino.

Com dez medalhas conquistadas, a equipe amazonense de wrestling é o destaque da delegação até o momento. No total, o time encerrou a competição com três medalhas de ouro, três de prata e seis de bronze. O resultado alçou o Amazonas à 10ª posição no ranking de medalhas por estado, que conta com todos os entes federativos do Brasil. Caso permaneça nesta colocação após o fim da competição, será o melhor ranqueamento da história do Amazonas nos Jogos da Juventude.

Responsável por duas das medalhas de ouro do Amazonas, o atleta Francisco ‘Russinho’ Panduro, 15, comemorou o resultado. Aluno da Escola Estadual (EE) Imaculada Conceição, em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), Russinho, como é conhecido pelos amigos, treinadores e familiares, também participou, no início do mês de novembro, da Gymnasiade, principal campeonato escolar do mundo. Em Bahrein, no Oriente Médio, o atleta conquistou a medalha de prata.

“Estou muito feliz com as medalhas de ouro. O nível dos Jogos da Juventude é muito alto, e consegui me sair muito bem. Mostra que estou no caminho certo. Quero continuar competindo e viajando pelo mundo. Amo meu esporte”, compartilhou Francisco.

Na edição dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, 37% dos atletas que compuseram a delegação brasileira no principal evento esportivo do mundo participaram, pelo menos uma vez, dos Jogos da Juventude. Também com duas medalhas de ouro na competição, o atleta Vitor Braga, aluno da EE Professora Ruth Prestes Gonçalves, ressaltou que sai satisfeito e querendo mais: lutar pela vaga na seleção brasileira de wrestling.

“Também participei da Gymnasiade e vim para cá logo em seguida. Estou em evolução no esporte e quero cada vez mais. Quem sabe, chegar em uma olimpíada. Estou muito feliz”, destacou Vitor.

Os Jogos da Juventude reúnem, nesta edição, mais de 4 mil atletas de todos os estados do país, além do Distrito Federal. Até o próximo dia 28 de novembro, os atletas do Amazonas terão participado de 16 das 18 modalidades esportivas em curso na competição. No total, a delegação amazonense conta com 151 atletas. Além das dez medalhas no wrestling, o Amazonas conquistou uma medalha de prata no judô e outras duas de bronze no badminton.

