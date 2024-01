Contratação do Flamengo para a temporada de 2024, o uruguaio Nicolás De La Cruz desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9). O meia foi contratado junto ao River Plate da Argentina por US$ 16 milhões, cerca de R$ 80 milhões.

De La Cruz assinou o contrato até dezembro de 2028 com o Rubro-Negro e deverá fazer sua estreia nos amistosos que o Flamengo agendou nos Estados Unidos contra o Philadelphia Union no dia 21 de janeiro, e seis dias depois, diante do Orlando City.

Fonte: Radioagência