Davi declara paixão por musa do Garantido e manauaras apontam: ‘óleo da bota’

O Boi-Bumbá Garantido não levou o título de campeão no Festival Folclórico de Paritins, mas a musa do boi ganhou um amor. Isso porque o ganhador do Big Brother Brasil (BBB24) Davi Brito publicou no seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira (2) que está apaixonado por Tamires Assis. Internautas logo apontaram que seria culpa do ‘óleo da bota’.

Com o fim do evento em Parintins no último domingo (30), que garantiu a vitória do Boi Caprichoso, cada um seguiu para sua casa, em estados diferentes, mas os dois já mostraram estar com saudades da companhia um do outro. Nesta terça-feira, Tamires e Davi postaram prints de uma chamada de vídeo entre o suposto casal e ele ainda escreveu: “Semana que vem você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador”, disse o ex-BBB.

O campeão do BBB ainda publicou no seu feed uma foto da musa com a legenda: “Estou apaixonado”.

O óleo, ou “perfume da Bota”, é usado para aumentar a atração sexual de quem busca conquistar uma companhia amorosa ou apenas parceiros sexuais. A crença explica que o aroma, resultado da mistura dos ingredientes, “causa” atração sexual entre aqueles que sentem o cheiro na pele de quem usa. Quem usa, garante que funciona.

Fonte: D24am.