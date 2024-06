Conheça o Restaurante Berakhah Food, o mais novo sabor da tríplice fronteira

Se você ama arepa, então você precisa conhecer o restaurante Berakhah Food, lá você encontrará as mais deliciosas arepas recheadas, que se diferenciam por seu toque colombiano-venezuelano, além disso, você poderá se deliciar também, com incríveis hambúrgueres artesanais, salchipapa, cachorro-quente, sanduíches e deliciosos sucos granizados, perfeitos para o clima da nossa região.

O Berakhah Food oferece produtos diferenciados de qualidade e com um atendimento personalizado realizado pelos proprietários do local. Venha com a família e amigos conhecer o novo ponto de encontro de Letícia e experimentar todas essas delícias.

O Restaurante Berakhah Food está localizado na Carrera 8, (rua lateral à Coca-Cola) número 10-132.

Horário de atendimento: de segunda a quinta (exceto quarta-feira), de 17h as 22:30 e no fim de semana de 17h as 23:30h.

Para mais informações ligue para: +573176579554