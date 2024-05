Conheça o melhor restaurante peruano da tríplice fronteira

Quem aí ama a culinária peruana? O Portal Tabatinga apresenta o Restaurante Otorongo, o melhor e mais autêntico da tríplice fronteira.

São 10 anos oferecendo aos seus clientes as delicias da verdadeira comida peruana.

A culinária peruana é considerada uma das melhores do mundo e esses sabores incríveis, você vai encontrar no Restaurante Otorongo, os pratos mais tradicionais feitos por chefe peruano e que os moradores da triplice fronteira amam como: Cecina com Tacacho, Ronda Marinha, Lomo Saltado, Arroz com Mariscos, Arroz Chaufa, Leite de Tigre, Ceviche variado, entre outros.

Venha conhecer e degustar os sabores do Peru nesse excelente restaurante, você vai amar!

O restaurante Otorongo está localizado na Rua Marechal Mallet 140/ centro.

Horário de atenção: de 9:30h as 17:00h, durante toda a semana menos na quarta-feira.

Para mais informações ligue para> 9791734873

Esperamos você e sua família!