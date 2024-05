Congresso derruba veto de Lula e proíbe saídas temporárias de presos

O Congresso derrubou veto parcial do presidente Lula e voltou a proibir a saída temporária de presos. Com isso, fica valendo o texto original aprovado por deputados e senadores em abril que acaba com essas saidinhas. Lula, ainda em abril, tinha mantido essa possibilidade para presos do regime semiaberto condenados por crimes não violentos e que tivessem bom comportamento. Eles poderiam deixar a penitenciária para visitas temporárias à família e para estudar ou participar de atividades de ressocialização. Com a derrubada do veto, ficam, agora, impedidos de deixar as prisões em feriados e datas comemorativas, como Natal e Dia das Mães, mesmo os do semiaberto.

A saída para estudos e trabalho continua permitida. Os critérios a serem observados para concessão são: comportamento adequado na prisão; cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente; e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Além disso, para ter direito de passar do fechado para o semiaberto, o preso vai precisar passar por um exame criminológico. E, os presos que progridem do regime semiaberto ao irem para o aberto deverão ser obrigatoriamente monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas.

Com a manutenção dos vetos pelos parlamentares, as punições para esses casos não poderão ser aplicadas.