Condenado por agredir ex-mulher é preso por ameaçar atual no AM

Um homem, de 41, foi preso através de mandado de prisão em razão de sentença condenatória por lesão corporal contra sua ex-companheira, 38. Ele também foi flagranteado pela ameaça contra a atual companheira, no município de Tabatinga.

Conforme a delegada Maria Beatriz Andrade, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga , inicialmente, o homem foi conduzido à delegacia por uma guarnição da Polícia Militar, por ameaçar de morte a sua atual companheira, 38.

“Acontece que, no domingo, a mulher estava vendendo tapioca em via pública e o autor chegou ao local dizendo que iria matá-la. Assustada com a situação, a mulher correu para sua casa e seu filho acionou a Polícia Militar, que prendeu o indivíduo em flagrante por ameaça”, disse.

Segundo a delegada, durante os procedimentos do flagrante por ameaça na delegacia, foi constatado que o infrator tinha uma condenação expedida pela Justiça, por lesão corporal contra uma ex- companheira.

O homem foi condenado por lesão corporal e responderá por ameaça. Ele ficará à disposição da Justiça.

