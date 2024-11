Como funciona o transporte aéreo de animais? Especialista responde

Muitas dúvidas surgem quando passageiros querem levar seus animais de estimação em voos comerciais. Recentemente, o Governo Federal lançou o Plano de Transporte Aéreo de Animais (Pata) para garantir mais segurança aos pets durante as viagens.

Agora, as novas diretrizes propõem o rastreamento em tempo real dos animais por meio de câmeras e aplicativos, além de suporte veterinário em aeroportos e a criação de equipes especializadas no acompanhamento dos pets durante todo o trajeto.

Cláudia Nakano, advogada especializada em saúde humana e animal, para entender melhor a implementação das novas regras.

“Essas normas são um avanço necessário e esperado, especialmente diante do aumento do número de pets viajando em voos”, comenta a advogada.

A especialista aponta que, atualmente, o transporte de animais em aeronaves acontece de três formas: na cabine com o tutor, podendo ser levados em caixas de transporte ou junto do indivíduo (no caso de animais de suporte emocional, por exemplo); e no compartimento de carga.

Preços, pesos, idade mínima do pet e tamanho das caixas devem ser consultados com as companhias aéreas que oferecem esse tipo de serviço. Vale salientar que a adesão às novas diretrizes não é obrigatória por parte das companhias aéreas, servindo mais como uma recomendação do que uma obrigação.

Abaixo, confira a entrevista com Cláudia Nakano e tire suas dúvidas sobre o transporte aéreo de animais:

CNN Viagem & Gastronomia: Com as novas diretrizes, como funciona o transporte aéreo de animais? O que muda com a regulamentação do Governo?

Cláudia Nakano: O transporte de animais em voos comerciais no Brasil acabou de passar por mudanças significativas. Com a criação do Plano de Transporte Aéreo de Animais (Pata), o Governo Federal busca garantir mais segurança e dignidade para os pets que viajam nos aviões.

Transporte na cabine com o tutor: cães e gatos podem acompanhar o passageiro na cabine. Em alguns casos, como o de cães de suporte emocional, eles podem até viajar no colo do tutor.

Transporte na cabine em caixa de transporte: além do transporte direto com o tutor, há animais que viajam na cabine dentro das caixas de transporte, colocados sob o assento à frente do passageiro.

Transporte no compartimento de carga: o terceiro tipo é o transporte no compartimento de carga do avião. Nesta modalidade, o animal viaja em uma área pressurizada e climatizada, mas separada dos passageiros.

É importante ressaltar que, quando o animal viaja com o tutor—seja com bagagem despachada ou na cabine—, a responsabilidade pelo animal é entregue ao tutor e não à companhia aérea.

Tanto nos voos internacionais quanto nos domésticos, as regras para o transporte de animais de estimação variam de acordo com cada companhia aérea.

Fonte: CNN Brasil