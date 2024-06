Começa primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática

Começa nesta terça-feira (3) a primeira fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que este ano conta com a participação de mais de 18 milhões de alunos. Considerada a maior competição científica do país, a disputa é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA.

A Olimpíada de Matemática tem duas etapas. Na primeira, realizada nesta terça-feira, será aplicada uma prova com 20 questões de múltipla escolha, com tempo de duração de 2 horas e 30 minutos.

Alunos premiados com medalha de ouro, prata ou bronze poderão participar do Programa de Iniciação Científica Jr., como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico.

No projeto, o estudante entra em contato com questões diversificadas do ramo da matemática, ampliando o conhecimento científico e em preparação para um futuro desempenho profissional e acadêmico.

O resultado dos classificados para a 2ª fase será divulgado na página da OBMEP em 2 de agosto. Já o resultado final será liberado em 20 de dezembro.

Fonte: Radio Agência