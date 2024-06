Com temática junina, a Prefeitura de Tabatinga deu início à Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação.

Os servidores da secretaria Municipal de Saúde vem trabalhando para conscientizar a população da importância da imunização. Por isso, disponibiliza todas as unidades básicas de saúde para atendimento de todas as comunidades.

A Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores.

Todas as crianças de Tabatinga até os 4 anos, devem ser vacinadas. O horário é das 8h às 17h.

Vacinas Sim!

Vacinas Salvam Vidas!

Fonte: Secom PMT