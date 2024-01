Com 60,22%, amazonense Isabelle Nogueira conquista vaga no BBB 24

Com 60,22% dos votos, a amazonense Isabelle Nogueira conquistou uma vaga no BBB 24 na noite desta segunda-feira (8). A dançarina de boi-bumbá obteve mais de 2.511.102 de votos e entra no reality show como integrante do grupo Pipoca.

Além de Isabelle, Davi foi o brother escolhido entre os homens. Eles disputaram a vaga com mais 11 candidatos, em votação aberta no Fantástico no último domingo (7), e conquistaram a preferência do público.

Em Manaus, a torcida de Isabelle se concentrou no Largo de Sebastião, onde acompanhou o anuncio do resultado, que foi divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt, na estreia do BBB 24.

Natural de Manaus, capital do Amazonas, Isabelle Nogueira tem 31anos, é formada em Letras e chegou a dar aulas, mas hoje trabalha como dançarina e influenciadora digital no Amazonas.

No Amazonas, ela é conhecida como cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival de Parintins.

A festa folclórica, que acontece anualmente em Parintins, interior do Estado, traz a disputa entre os bois-bumbás Garantido e Caprichoso, boi de cor azul e branca. Na arena do Bumbódromo, as duas agremiações defendem um tema, apresentando alegorias gigantes e danças ao som de toadas, ritmo musical tipicamente amazonense.

Fonte: G1 amazonas