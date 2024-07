COI anuncia paridade de gênero nos Jogos Olímpicos de Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris, que começam no fim deste mês, serão os primeiros da história com paridade de gênero. Ou seja, 50% de atletas femininos e 50% de atletas masculinos. O anúncio foi feito pelo presidente do Comite Olímpico Internacional Thomas Bach, em reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU ocorrido em Genebra, na Suíça.

Em seu discurso, o presidente do COI também enfatizou a importância de os países adotarem políticas de incentivo ao esporte na construção de comunidades mais inclusivas.

Ele também declarou que a equipe internacional de refugiados, organizada pelo Comite Olímpico internacional terá recorde de atletas nesta edição. Serão 36 atletas de países como Síria, Irã, Sudão e Venezuela.

A cerimônia de abertura das olimpíadas de Paris está marcada para acontecer no dia 26 de julho, e o encerramento será no dia 11 de Agosto.

