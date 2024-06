Chegada de embarcações com visitantes começa a se intensificar no Porto de Parintins

O número de visitantes que chegam à Ilha Tupinambarana para o Festival Folclórico de Parintins por meio de embarcações começou a se intensificar nesta quarta-feira (26), segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O Porto de Parintins é de extrema importância para a região, sendo o segundo maior terminal hidroviário do Amazonas. Conforme o Dnit, nos dois primeiros dias da semana do Festival Folclórico de Parintins, cerca de cinco mil pessoas desembarcaram na cidade por meio de embarcações.

Agentes do órgão que atuam no Porto de Parintins informaram ao g1 que o maior número de visitantes em um único dia deve ser registrado nesta quinta-feira (27). Segundo eles, no ano passado, o dia que antecede a abertura do festival teve o registro de 29 mil visitantes que chegaram por meio de embarcações.

Fonte: G1 amazonas