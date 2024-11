CBF adota ‘Gesto Antirracismo’ em todo o futebol no Brasil

A partida do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA com o Uruguai marcará outro passo importante na luta contínua contra o racismo. A Arena Fonte Nova será palco nesta terça-feira (19) do primeiro jogo no país com a implementação do Gesto Antirracismo da FIFA.

Ao cruzar os braços na frente do peito, os jogadores poderão sinalizar diretamente ao árbitro que estão sendo alvos de abuso racista, levando o árbitro a iniciar o procedimento de três etapas. Com a primeira etapa, a partida será interrompida. Se o abuso continuar, a partida será suspensa, com os jogadores e os dirigentes da partida saindo do campo de jogo. Caso o incidente não cesse, na terceira etapa, a partida será abandonada.

A CBF foi a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de racismo. A iniciativa é um dos marcos da gestão do Presidente Ednaldo Rodrigues, o primeiro negro e nordestino a presidir a entidade.

“A partida da Seleção na Bahia, a cidade mais negra fora da África, marcará o lançamento oficial do protocolo contra atos racistas no futebol brasileiro”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O gesto foi aprovado por unanimidade no 74º Congresso da FIFA em Bangkok, na Tailândia, no dia 17 de maio deste ano. O gesto global de braços cruzados para sinalizar abuso racista se tornou parte do protocolo do futebol quando foi implementado na Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA Colômbia 2024.

Fonte: D24am.