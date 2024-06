Carteira de Identidade Nacional: quem não comparecer na data marcada para atendimento terá novo agendamento bloqueado

Devido ao alto o índice de cidadãos que agendam e não comparecem para o atendimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN), quem não comparecer no dia e horário marcado terá qualquer novo agendamento bloqueado pelo sistema por um período de 60 dias. A medida foi anunciada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Conforme dados informados pelo Instituto de Identificação do Amazonas (IIACM), cerca de 21% das pessoas agendadas faltam ao atendimento da CIN.

O bloqueio provisório em casos de ausência tem o intuito de reduzir esses índices.

As vagas para realizar a emissão do documento são disponibilizadas diariamente por meio de um agendamento no endereço eletrônico disponível no site da SSP-AM.

Fonte: G1 Amazonas