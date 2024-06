Cármen Lúcia assume a presidência do TSE nesta segunda-feira

A ministra Cármen Lúcia toma posse nesta segunda-feira, 3, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

A sessão solene está marcada para às 19 horas. O ministro Nunes Marques vai ser empossado como vice-presidente. Eles serão responsáveis por conduzir as Eleições Municipais deste ano.

Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, a ministra Cármen Lúcia compõe o TSE desde 2008, quando foi eleita ministra substituta.

Esta é a segunda vez que Cármen Lúcia assume a presidência do TSE. Ela já esteve no comando entre 2012 e 2013, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na história. Após o fim do mandato deixou o cargo.

Em 2020, retornou ao tribunal como ministra substituta. Em 2022, foi empossada integrante efetiva do Colegiado e, em 2023, tornou-se vice-presidente da Corte Eleitoral, atuando ao lado do ministro Alexandre de Moraes.

Já Nunes Marques nasceu em Teresina, no Piauí, e é ministro do STF desde 2020. Foi eleito para o TSE em 2021, quando assumiu a cadeira de ministro substituto. Em 2023, tomou posse como integrante efetivo do Colegiado da Corte Eleitoral.

O TSE é composto de, no mínimo, sete ministros: três são do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois representantes da classe dos juristas – advogados com notável saber jurídico – indicados pelo presidente da República.

Fonte: Radio Agência