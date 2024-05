Campanha Maio Amarelo em Ação

A Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga (IMTT), juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga (SEMSA), iniciou nesta quinta-feira (23), uma Ação Itinerante em alusão a Campana Maio Amarelo.

A Ação contou com o apoio das equipes de profissionais da Secretaria de Saúde realizando os seguintes serviços:

Atendimentos de Enfermagem, consulta Médica, consultas com: Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social e para os pets, consulta com a equipe da zoonose, também foi oferecido Vacinação, Testagens rápidas entre outros.

Nesta sexta-feira (24), será realizado o último dia de Ação. A Prefeitura Municipal, convida a todos para participarem do evento que está sendo realizada no prédio do IMTT, das 08h às 13h.

Serão necessários os seguintes documentos:

● Cartão do SUS;

● CPF;

● Identidade;

● Cartão de vacinação.

Aproveitem essa oportunidade e participe dessa importante Ação.

“Paz no Trânsito, começa por Você.

Por: Silvana Castelo Branco /Portal Tabatinga