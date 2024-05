Campanha do TCE-AM arrecada quase 12 toneladas em donativos para RS

Com mobilização de servidores e público externo, a campanha do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em prol do Rio Grande do Sul arrecadou 11,8 toneladas em donativos. Todo o material coletado será entregue à Força Aérea Brasileira (FAB) para envio ao estado sulista.

A campanha, iniciada no dia 9 de maio, foi idealizada pela presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, e executada pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), pela Corregedoria, e outros setores voluntários do Tribunal.

Em seus nove dias de duração, a campanha recebeu itens como cestas básicas, leites, sapatos, roupas, águas, brinquedos, ração e acessórios diversos, como bolsas, toalhas e cobertores. Os itens mais recebidos foram roupas, com mais de 14 mil unidades, e água mineral, com mais de 11 mil litros doados.

Fonte: D24am.