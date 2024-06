Bruno e Dom: Justiça aceita denúncia contra 6 pescadores que usaram menor para ajudar ocultar cadáveres das vítimas

A Justiça Federal no Amazonas aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra seis pescadores que usaram um menor de idade para ajudar a ocultar os cadáveres de Bruno Pereira e Dom Phillips, mortos em junho de 2022 no Vale do Javari. Entre os denunciados estão Amarildo da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima, suspeitos de serem os assassinos da dupla.

Bruno e Dom desapareceram quando faziam uma expedição para uma investigação na Amazônia. Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho de 2022, quando passavam em uma embarcação pela comunidade de São Rafael, em Atalaia do Norte, no Amazonas.

Agora, o Ministério Público Federal (MPF) quer que Eliclei Costa de Oliveira, Amarílio de Freitas Oliveira, Otávio da Costa de Oliveira, Edivaldo da Costa Oliveira, Amarildo da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima respondam pelo crime de corrupção de menores.

Os procuradores também denunciaram Eliclei, Amarílio, Otávio, Edivaldo e Francisco Conceição de Freita pelo delito de ocultação de cadáveres.

Por fim, o magistrado determinou que os acusados sejam citados para responderem à acusação no prazo de 10 dias. Em seguida, será marcada a audiência de instrução e julgamento.

Fonte:G1 Amazonas