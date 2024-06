Brasileiro: Juventude derrota líder Flamengo no Alfredo Jaconi

O Juventude aproveitou o fator casa para derrotar o Flamengo por 2 a 1 de virada, na noite desta quarta-feira (26) no estádio Alfredo Jaconi, localizado em Caxias do Sul, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Porém, mesmo com este revés o Rubro-Negro permaneceu na ponta da classificação da competição nacional com 24 pontos conquistados, pois o Palmeiras, que iniciou a rodada na vice-liderança com 23 pontos, acabou sendo superado pelo Fortaleza por 3 a 0.

Com o tropeço do Flamengo, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza no Castelão com a possibilidade de assumir a ponta da classificação caso somasse três pontos fora de casa. Porém, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi superada por 3 a 0 pelo Tricolor, que marcou uma vez com Bruno Pacheco e duas com Lucero. Após este resultado o Verdão caiu para a 4ª posição. Já o time de Juan Pablo Vojvoda chegou aos 17 pontos, na 9ª colocação.

A equipe que melhor aproveitou a rodada nesta quarta foi o Bahia, que derrotou o Vasco por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. Com este triunfo o Tricolor Baiano chegou aos mesmos 24 pontos do líder Flamengo, mas permaneceu na vice-liderança por ter um menor saldo de gols. Já o Cruzmaltino permaneceu com dez pontos, na 15ª colocação.

Fonte: Agência Brasil