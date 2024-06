Brasil responde por 80% dos casos de dengue no mundo

O Brasil é o país com o maior número de notificações de dengue em 2024. São 6 milhões e 300 mil casos prováveis, sendo mais de 3 milhões confirmados em laboratório. A Argentina vem na sequência com 420 mil casos prováveis, Paraguai, com 257 mil e Peru, 200 mil.Os dados são da Organização Mundial da Saúde.

Em todo mundo foram registrados 7 milhões e 600 mil casos prováveis da doença, sendo 3 milhões e 400 mil confirmados. O número é maior do que todo o ano passado, quando foram registrados quatro milhões e 600 mil casos da doença.

O painel de monitoramento da entidade aponta ainda mais de 3 mil mortes por dengue este ano. Atualmente, 90 países registram transmissão ativa e, segundo alerta a OMS, todos os quatro sorotipos de dengue foram detectados nas Américas. Brasil está entre os seis países que registraram circulação de todos eles.

A organização orienta que a vacina contra a dengue é apenas uma parte da estratégia de combate à doença, que deve incluir também controle do mosquito transmissor da doença, gestão adequada dos casos e envolvimento comunitário.

Dados da OMS também mostram sobreposição de casos de dengue, chikungunya e zika. Segundo a entidade, o fato de todas serem transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e terem sintomas semelhantes pode resultar em diagnósticos equivocados.

O painel da OMS contabiliza, em 2024 mais de 250 mil casos de chikungunya em todo o mundo e quase 7 mil casos de infecção pelo vírus Zika.

Fonte: Radio Agência