Brasil perde para Itália na Liga das Nações

E vamos começar com a série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o América Mineiro derrotou o Santos por 2×1. No sábado, Guarani e Paissandu empataram em 0x0. Neste domingo, o Ituano venceu a Ponte Preta 2×0. O Vila Nova empatou com o Brusque 2×2. O Ceará venceu a Chapecoense por 2×1.

Nesta segunda-feira, três jogos. Teremos Coritiba e Operário no estádio Couto do Pereira. Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino no estádio de Santa Cruz. O Havaí recebe o Goiás no estádio da Ressacada em Florianópolis.

Copa do Nordeste definido os finalistas. O CRB foi até Salvador, segurou o empate em 0 a 0 com o Bahia e ganhou nos pênaltis por 8 a 7 e está na final da decisão. Já o Fortaleza foi até Recife e goleou o Sport por 4 a 1. Portanto, CRB e Fortaleza vão fazer a final da competição.

Falando do vôlei, Liga das Nações Masculina, o Brasil perdeu para a Itália por três setes a dois no Maracanãzinho. E para fechar, grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a vitória foi do piloto da casa Charles Leclerc da Ferrari, e segundo, chegou o australiano da McLaren, Oscar Piastri, e terceiro, o espanhol também da Ferrari, Carlos Sainz Júnior.