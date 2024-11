Brasil enfrenta o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa 2026

Nesta terça-feira, 19, a Rádio Nacional transmite Brasil e Uruguai direto do estádio da Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h30. O duelo será válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo.

Técnico Dorival Júnior fala dos jogadores que representam a camisa da seleção:

“Eu acho que todos nós temos orgulho de vestir uma camisa como essa. E é interessante, às vezes, quando eu ouço alguma colocação a respeito de que falta isso ou falta aquilo para a Seleção Brasileira. Eu sou testemunha da forma como esses jogadores se entregam, do comportamento que têm, do interesse e do respeito pela nossa camisa, e pelo respeito à história da nossa seleção. Toda a concentração que existe ou que exista para que possamos voltar a ter uma seleção na qual todos confiamos é um trabalho complicado. É difícil às vezes, mas nós vamos encontrar esse caminho”.

O Brasil está escalado com Ederson; Danilo, que substitui Wanderson, suspenso; Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vinícius Júnior, Savinho e Igor Jesus.

Fonte: Radio Agência