Bombeiros realizam treinamento de brigadistas para o X FESTISOL no Centro Cultural

Na manhã deste sábado (23), a presidente da Comissão Organizadora do FESTISOL, Mara Bemerguy, recebeu no Centro Cultural, a equipe de bombeiros para um treinamento especial com os brigadistas que atuarão no X FESTISOL. O evento, que ocorrerá do dia 28 de novembro a 01 de dezembro, é um dos maiores da região, reunindo centenas de pessoas para celebrar a cultura dos povos indígenas.

O treinamento teve como foco capacitar os brigadistas para agir com agilidade e precisão em situações de emergência, garantindo a segurança de todos os participantes. Durante as atividades, foram abordadas técnicas de combate a incêndio, evacuação de áreas, primeiros socorros e gestão de crises.

Segurança em primeiro lugar

De acordo com os organizadores, a atuação dos bombeiros e brigadistas é essencial para o sucesso do FESTISOL. “Em eventos com grande concentração de pessoas, a preparação para situações de risco é imprescindível. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para que todos possam aproveitar a programação com tranquilidade”, destacou Mara Bemerguy, organizadora do evento.

O X FESTISOL promete ser mais uma edição memorável, e o esforço em garantir a segurança reforça a preocupação com cada detalhe, assegurando que o público possa aproveitar cada momento com total tranquilidade.