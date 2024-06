Boi de Rua arrasta multidão em Parintins e fortalece tradição entre torcedores do Caprichoso

O torcedor Caprichoso lotou as ruas de Parintins por onde passou o Boi de Rua entre a noite deste sábado (22) e a madrugada deste domingo (23). Um dos mais antigos festejos do bumbá azul e branco reuniu amigos que brincaram de boi pela Terra da Magia e também famílias que transmitiram a tradição de geração em geração.

O Boi de Rua para outros se tornou a consagração de uma união, que constitui família.

Três trios elétricos conduziram os brincantes pela Avenida Amazonas, Cordovil, Nações Unidas até a concentração do Bumbódromo, onde a festa se estendeu pela madrugada em um grande show. E os itens oficiais do Caprichoso também estiveram presentes durante o percurso.

O Boi de Rua também reuniu os profissionais responsáveis por dar vida à arte do boi azulado. Eles deixaram um pouco o galpão e concentração para aproveitar o festejo ao lado de familiares e amigos, antes do grande triunfo na arena do Bumbódromo.

Fonte: G1 Amazonas