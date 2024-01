Bicicletada no Ceará homenageia artista venezuelana morta no Amazonas

Coletivos de mulheres, artistas e ciclistas realizam nesta sexta-feira em Fortaleza uma bicicletada em homenagem a Julieta Hernandes, artista venezuelana que viajava o Brasil de bicicleta e que teve seu corpo encontrado em Presidente Figueiredo, no Amazonas no último dia 5. Ela estava desaparecida desde 23 de dezembro.

Brenda Louise, a palhaça Bruna Elita, faz parte da rede de Comicidade Feminina do Ceará e do Fórum de Circo do Ceará, organizadores da iniciativa. Além de pedir justiça por Julieta Hernandas e de reivindicar o direito de mulheres poderem viajar e viver livres e em segurança o ato procura também arrecadar verbas para ajudar a família da cicloviajante.

Fonte: Radio Agencia :Com informações da Rádio Universitária FM de Fortaleza.