Barranquilla na Colômbia perde o direito de sediar Pan-Americano 2027

A cidade de Barranquilla na Colômbia perdeu o direito de sediar os jogos pan-americanos de 2027, depois de não cumprir suas obrigações contratuais, informou a entidade reguladora Panam Sports nesta quarta-feira (3).

A Panam Sport informou em comunicado que o comitê executivo da entidade, votou unanimente pela destituição de Barranquilla após várias violações do contrato de cidade sede.

A Panam Sports não disse quais foram essas violações.

A entidade lamenta profundamente essa situação, mas tomou essa decisão pensando no futuro do maior evento multiesportivo das Américas e nos atletas do continente.

Fonte: RadioAgêcia