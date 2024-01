Barco atinge barranco e pega fogo na sala de máquinas durante viagem no AM

Uma embarcação que saiu de Manaus com destino a Tabatinga, no interior do estado, atingiu um barranco e pegou fogo próximo a sala de máquinas durante a viagem, nessa sexta-feira (5). Apesar do susto, não há registro de feridos.

De acordo com o dono, a embarcação bateu em um barranco em uma das margens do Rio Solimões, ainda no início da manhã. Com o impacto, os passageiros acordaram assustados e os tripulantes tiveram que retirar barro e a rampa de acesso da proa para seguir viagem.

Já por volta das 10h, parte das cargas que estavam próximas da casa de máquinas da embarcação pegaram fogo. O incêndio provocou uma fumaça preta dentro do barco.

Os passageiros, então, foram retirados por questões de segurança. No entanto, a equipe conseguiu conter as chamas a tempo.

Com parte da rede elétrica danificada, a embarcação precisou retornar para Manaus. Já os passageiros foram transferidos para outro barco, que seguiu para Tabatinga.

Fonte: G1 Amazonas